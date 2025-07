Saure Gurken

Aufmerksamen Lesern entging nicht, dass am Montag an dieser Stelle fälschlicherweise davon die Rede war, dass Frankreich – Deutschland in der ARD übertragen wurde. Es war das ZDF. Dieses Erratum lenkt den Blick des Fernschauers auf den umständlichen Umstand, dass sich die beiden öffentlich-rechtlichen deutschen Großsender die Übertragungen sportlicher Großereignisse (Fußball-EM oder Olympia) zumeist brüderlich teilen. Eine wohl kostspielige Doppelstruktur, die hierzulande längst für Zeter und Mordio gesorgt hätte. Wobei sich der ORF beim Männer-Fußballteam mit dem Privatsender ServusTV abwechselt.

In Deutschland dürfte das Öffi-Bashing eine nicht so gut eingelernte Disziplin sein. Apropos: Der ORF hätte gut daran getan, die bisher beste Fußball-EM der Frauen im Sinne eines Gleichziehens mit den Männern von Anfang an auf ORF 1 zu zeigen – vor allem mitten in der sauersten Gurkenzeit.