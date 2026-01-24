Bestzeit? Wurscht!
Wenn man glaubt, der Hahnenkamm ist die Frisur einer männlichen Henne und die Streif ist vielleicht eine Krankheit, möglicherweise aber auch eine neue Automarke, dann hat man es an diesem Wochenende eher schwer im Fernsehen. Also zumindest im österreichischen. Denn da regiert das Skirenn-Wesen. Ausschließlich. Helmkamera hier, „Was ist das für ein Gefühl“-Interviews da. Und es fahrt nicht einmal mehr der Goldi.
So, was tun? Hat man nicht ein Recht auf ein sportfreies Wochenende? Hat man sich nicht einen stupiden TV-Sonntagvormittag ohne Fachwörter wie „Einfädeln“ oder „Stockerlplatz“ verdient? Und dann immer dieser Stress mit den Hunderstelsekunden! Gut, dass es ORFIII gibt. Da denkt man noch an die geplagten Unsportlichen: Um 11 Uhr läuft „Ungeküsst soll man nicht schlafen gehen“ mit Heinz Rühmann. Und Hans Moser! Garantiert Helmkamera-frei!
Kommentare