Wenn man glaubt, der Hahnenkamm ist die Frisur einer männlichen Henne und die Streif ist vielleicht eine Krankheit, möglicherweise aber auch eine neue Automarke, dann hat man es an diesem Wochenende eher schwer im Fernsehen. Also zumindest im österreichischen. Denn da regiert das Skirenn-Wesen. Ausschließlich. Helmkamera hier, „Was ist das für ein Gefühl“-Interviews da. Und es fahrt nicht einmal mehr der Goldi.