Neues aus dem Dschungel

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Der australische Dschungel bekommt Besuch von RTL. Ab Freitag gehört der späte Abend „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Der Privatsender hat ja kürzlich angekündigt, dass heuer 90 Prozent der Show neu werden. Das macht natürlich neugierig. Sind womöglich diesmal ausschließlich Menschen mit akademischem Hintergrund geladen? Oder einfach nette Menschen? Nur Menschen ohne Tattoos? Gibt es bei der Ekelprüfung das gute Essen und dafür beim selbst zubereiteten Mahl die Maden und Kakerlaken? Wurden die Ranger eingespart und dafür ein paar richtig giftige Spinnen ins Lager eingeschleust? Werden diesmal beim Lagerfeuer Gedichte vorgetragen, wie so eine Hardcore-Version vom Bachmann-Preis? Alles ist möglich, scheint’s. Nur von einem sollte RTL tunlichst die Finger lassen. Wenn es keinen Dr. Bob geben sollte, dann gibt’s Revolution.