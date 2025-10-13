Wenn die Nachrichten voll sind mit Geiseln und Krieg, dann ist man dankbar, wenn man im Fernsehen etwas Unwichtiges, aber Schönes sehen kann, etwa Fußball. Während der ORF Glück hatte und einen 10:0-Sieg Österreichs gegen San Marino voller Heiterkeit übertragen durfte, blieb Servus TV das Match gegen Rumänen, ein wenig attraktives Spiel, das durch ein Tor in der 95. von 94 Spielminuten 0:1 verloren ging.

Interessant ist, dass man auf Servus TV den österreichischen Teamchef Ralf Rangnick immer noch hartnäckig „Ragnick“ nennt. Die Lautkombination „ngn“ liegt offenbar leicht quer im österreichischen Mund.

Apropos Namen: Gab es je ein klanglich eleganteres Tennisfinale als Valentin Vacherot gegen Arthur Rinderknech? Also Walautäu Wascheroh gegen Arthür Rindärknäsch?