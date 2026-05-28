Reif für die Insel

Wenn man wieder einmal einen dieser Tage hat – die U-Bahn kommt nicht daher, wenn doch, isst jemand einen Frühstücksdöner, alle Leute gehen wahnsinnig langsam vor einem, die nächste U-Bahn kommt natürlich auch nicht daher, beim Bäcker ist das mürbe Kipferl aus und die Frisur sitzt auch nicht –, dann gibt es nur eine Chance, und die liefert RTL 2 heute, 20.15 Uhr wieder einmal. Da wurde nämlich „Cast Away – Verschollen“ gegeben. Und da kann man wirklich immer sagen: Der auf einer einsamen Insel angeschwemmte Tom Hanks hat’s blöder erwischt. Da kommt die U-Bahn nämlich echt lang nicht daher. Außerdem keine Sonnencreme dabei, geschweige denn einen Müsliriegel. Gut, manchmal wünscht man sich vielleicht, dass die einzige Gesellschaft ein stummer Volleyball ist. Aber die Frisur vom gestrandeten Tom Hanks, die sitzt definitiv immer schlechter als bei jedem anderen.