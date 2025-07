Rasante Frauen-EM

Ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, als Frauenfußball ausgesehen hat wie Männerfußball in Superzeitlupe. Das ist lang vorbei. Die derzeit laufende Frauen-EM bietet rasante, hoch attraktive Spiele und hohes Spieltempo. Das Spiel Deutschland gegen Schweden beispielsweise war besser als alles, was man im Fußball zuletzt gesehen hat. Außerdem sind die Frauen weniger wehleidig!

Ich bin mittlerweile so ein Fan geworden, dass ich mir ernsthaft überlegt habe, ob ich statt dem Männer-Klub-WM-Finale Chelsea gegen PSG lieber das Frauenspiel Niederlande gegen Frankreich anschauen soll. Am Ende wechselte ich zwischen den Spielen, und beide Matches waren großartig.

Das Wimbledon-Finale dagegen fand ich auf keinem meiner Pay-TV-Sender, also musste ich im Ticker via Internet mitschauen. Das war ziemlich mühsam: Man sah sich langsam ändernde Spielstände. Spannend war er dennoch!