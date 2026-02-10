Olympisches Pratzeln

Alle vier Jahre kann sich halb Österreich plötzlich für Sportarten wie Rodeln begeistern. Beim Start fällt dabei der Blick auf mit spitzen Spikes bewehrte Handschuhe. Mit diesen „prrratzeln“ die Rennrodler ins Eis, um mehr Speed aufzunehmen. Sportreporterlegende Sigi Bergmann verwendete einst diesen Begriff und sprach vom „Wimpernschlag einer Libelle“, um die knappen Zeitabstände zu beschreiben. Er konzentrierte sich darauf, die Schönheit des Sports zu vermitteln. Gewonnen hat ohnehin immer der Hackl Schorsch.

Heute sind Co-Kommentatoren ein Muss. Diese Expertinnen und Experten verraten dem Publikum schon vorher, warum die Sportler bei der nächsten Zwischenzeit dieses oder jenes Zehntel verlieren werden. Schade. Es wäre viel interessanter gewesen, zu erfahren, wie es sich für den Bundeskanzler angefühlt hat, als er unseren Olympia-Rodlern im Ziel die Hand schüttelte. Die Pratzelhandschuhe hatten die noch an.