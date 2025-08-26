Plüschaugen und Schnurrbart

Die „Sommergespräche“ mit den Parteichefs sind längst zum leeren Ritual gefroren. Der Interviewer bemüht sich, spannende Fragen zu stellen, der Interviewte sagt, was er vorher tapfer auswendig gelernt hat.

Interessanter ist da die Nachbetrachtung im Anschluss auf ORF III, launig „Sommer(nach)gespräche“ genannt. Der Theatermacher Michael Schottenberg sagte zum Beispiel über SPÖ-Chef Babler: „Ein kleiner Prinz. (...) Entzückend anzuschauen. Kleine Plüschaugen.“

Und der Journalist Christian Rainer bemühte sich, zumindest optisch theatergerecht zu sein: Mit seinem neuen Schnurrbart sah er aus wie einer Schnitzler-Inszenierung in Reichenau entsprungen. Er meinte sehr treffend über Bablers geschmeidigen Auftritt: „Heute hat nicht die Gefahr bestanden, dass er die Internationale singt.“

Vielleicht künftig ja nur noch Nachgespräch und gar kein Interview mehr?