Plot-Twist

Matt Damon, seit Kurzem in „The Rip“ auf Netflix zu sehen, hat dieser Tage nicht gerade Werbung für den Streamingdienst gemacht. Im Podcast von Problembär Joe Rogan hat der Schauspieler berichtet, dass Netflix fordere, den Plot eines Films drei bis vier Mal in den Dialogen zu wiederholen, weil so viele Zuseher am Handy herumscrollen.

Wer schon einmal einen Netflix-Film gesehen hat, dürfte von dieser Nachricht nicht übermäßig überrascht sein. Es stellt sich jedoch die Henne-Ei-Frage: Hat das alles angefangen, weil jemand bemerkt hat, dass immer weniger Menschen aufmerksam vor den Schirmen sitzen – oder kann man vieles auf der Plattform ohne Ablenkung gar nicht mehr anschauen, weil die Handlung nach fünf Minuten durchschaut ist und trotzdem ständig wiedergekäut wird? Egal – es ist wahrscheinlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis Plot-Twists per Push-Benachrichtigung aufs Handy kommen.