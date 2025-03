An dieser Stelle kann Entwarnung gegeben werden: Die Künstliche Intelligenz wird uns Menschen so bald nicht ersetzen. Zumindest hier in Österreich nicht.

Der Grund wird offensichtlich, wenn man versucht, eine Interview-Aufnahme durch die Transkriptionssoftware zu schicken, um sich das lästige Abtippen zu ersparen. Der Dialekt macht die Sache nämlich ein bisschen komplizierter. Aus „Servas“ wurde da „Sie haben es“, statt „i tua“ hieß es „die Tour“ und „ois koa Problem“ avancierte zum „Oscar Problem“. Was auch immer das sein soll.

Auch in anderen Bereichen wird die Übernahme durch die KI wohl noch ein Weilchen dauern. Unlängst wurde diese mit der Aufgabe betraut, witzige Ideen für eine TV-Kolumne zu liefern. Und so viel sei zu den Ergebnissen verraten: Sie werden hier in nächster Zeit eher nicht „ChatGPT schaut fern“ lesen.