Wenn Olympia schon fast ausrinnt

Am Ende rinnt Olympia immer ziemlich aus. Im Eishockey und im nervenzerfetzenden Curling hat Österreich leider nichts zu melden. Schon am Mittwoch war die letzte Alpin-Entscheidung – wo wir auch wenig zu melden hatten. Insgesamt waren es aber schöne Spiele.

Weil aber das Programm gegen Ende hin nicht mehr so dicht war, zeigte der ORF z. B. eine „Skilegenden“-Doku über Marlies und Benni Raich. Dort sah man, wie der ORF vor einem Vierteljahrhundert damalige Jungtalente präsentierte, darunter auch Marlies Schild. „Bei so viel Girlie-Power werden nicht nur die Kippstangen schwach“, hieß es da. Heute ist so ein „Humor“ undenkbar.



Dafür war die Schlussfeier in der Arena di Verona wohltuend up to date. Nicht nur (Klassik-)Klischees wurden bedient, man hörte auch Musik, die Club-Vibes verströmte, dazu shakte die „Jugend der Welt“. Pure Lebensfreude und echte Power als Gegenprogramm zur allgemeinen Tristesse.