Oida, bist deppert!

Der ORF kann sich derzeit glücklich schätzen, im Sport ausgezeichnete Programmmacher zu haben. Gemeint sind die Spieler des Fußballnationalteams, die ein ums andere Mal spektakuläre Spiele abliefern.

Das 5:1 im WM–Test gegen Ghana durfte man aber nicht gebührend zelebrieren. Da konnte Herbert Prohaska noch so viele Fälle an kreativen Stellen platzieren – um 20.15 Uhr musste an „Fakt oder Fake“ übergeben werden. Rainer Pariasek verwies auf den „Strimm“ von ORF ON, dorthin werden aber nur wenige gewechselt haben.