Temel schaut fern

Oida, bist deppert!

Das 5:1 gegen Ghana wurde im ORF nicht gebührend zelebriert. Die Reaktion des Teamdebütanten Chukwuemeka sah man erst im Nachgang.
Peter Temel

Peter Temel

28.03.2026, 13:57

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Posch und Wanner freuen sich mit Chukwuemeka

Der ORF kann sich derzeit glücklich schätzen, im Sport ausgezeichnete Programmmacher zu haben. Gemeint sind die Spieler des Fußballnationalteams, die ein ums andere Mal spektakuläre Spiele abliefern. 

Das 5:1 im WM–Test gegen Ghana durfte man aber nicht gebührend zelebrieren. Da konnte Herbert Prohaska noch so viele Fälle an kreativen Stellen platzieren – um 20.15 Uhr musste an „Fakt oder Fake“ übergeben werden. Rainer Pariasek verwies auf den „Strimm“ von ORF ON, dorthin werden aber nur wenige gewechselt haben.

Das supersympathische Interview des Debütanten Carney Chukwuemeka bekam man überhaupt nur via Social Media nachgeliefert. Der kommentierte sein erstes Team(Traum)-Tor mit „Oida, bist deppert!“ Den Rest erklärte der in Northampton aufgewachsene 22-Jährige auf Englisch. 

Manche Hasskommentare sind zu befürchten, aber da kann man nur antworten: „Oida, seid’s deppert?“

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