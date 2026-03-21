Böck schaut fern

Ohne Lotte Tobisch

Eine Doku erinnert an die unvergleichliche Lotte Tobisch, die heuer 100 Jahre alt geworden wäre.
Christina Böck

Christina Böck

21.03.2026, 16:00

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Eine ältere Dame mit Brille, rosa Blazer und blumigem Schal gestikuliert.

Am 28. März wäre Lotte Tobisch 100 Jahre alt geworden. Dazu ist es ja leider nicht gekommen. Mit 93 Jahren ist sie 2019 gestorben. ORF2 zeigt Sonntag Vormittag (9.50 Uhr, danach auf ORF ON) die Doku „Lotte Tobisch – Ansichten einer Grande Dame“. Und eins ist klar – danach wird man sich wieder denken: Sie fehlt. Als eine, die ihre Meinungen pointiert mitteilte, als eine, die die Kunst beherrschte, selbst im schnellen Urteil Intelligenz und Witz zu bewahren. Als eine, die etwas ganz Altmodisches praktizierte und auch einforderte: anständiges Benehmen. Und zwar auf allen Ebenen, oder wie sie es formulierte: „Man kann jemandem auch freundlich sagen, dass er ein Trottel ist.“

Anschließend an die Sendung wird in den „Ikonen Österreichs“ das Backhendl gefeiert. Das ist natürlich würdig und recht. Aber bei Lotte Tobisch gab es eigentlich Schinkenfleckerl.

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