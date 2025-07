Oben ohne bei der "Starnacht"

Über eine Sache wurde nach der „Starnacht am Wörthersee“ kaum geredet, dabei verdient sie größere Aufmerksamkeit. Moderator Hans Sigl appellierte an die Männer: „Wenn ihr in Fußgängerzonen unterwegs seid oder auf Promenaden ... zieht euch ein Leiberl an!“ Es gehöre sich nicht, mit nacktem Oberkörper herumzulaufen, diagnostizierte der „Bergdoktor“. Kollegin Barbara Schöneberger pflichtete ihm bei: „Niemals in die Stadt oben ohne!“

Neben dem Umstand, dass die beiden vollkommen recht haben, ist es bemerkenswert, dass eine Unterhaltungssendung plötzlich mit Verhaltenstipps aufwartet. Was kommt als Nächstes? Armin Assinger erklärt in der „Millionenshow“ den guten Ton im Netz? Die Protagonisten von „Das Geschäft mit der Liebe“ erläutern die Grenzen beim Flirt?

Wobei, ATV hat nach der Aufregung um die Reality-Serie deren Prüfung nun abgeschlossen. Am 23. 7. geht es weiter, wie der KURIER erfuhr. Dann wird man sehen, ob sich Gröberes verändert hat.