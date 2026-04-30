Freitag Abend sagt Barbara Schöneberger wieder „Wir sind Song Contest“ auf ORF 1. Mal sehen, ob die Komik-Showeinlage zu Beginn auch diesmal wieder so wirkt, als wäre beim ORF dafür nun leider wirklich kein Budget mehr übrig gewesen. In der zweiten Folge sind zu Gast: Simone, Waterloo, Elisabeth Engstler, Thomas Forstner und Zoë Straub. Das sind allesamt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die beim Song Contest unter die ersten zehn gekommen sind. Und das ist – man vergisst das gern im Erfolgstaumel des Vorjahres – eine Zeitlang das Höchste der Gefühle gewesen.

Als Thomas Forstner 1989 „Nur ein Lied“ sang und damit auf dem fünften Platz gelandet ist, kam das praktisch einem Sieg gleich. Eigentlich sollte sein fliederfarbener Smoking im kastigen 80er-Schnitt genauso im Museum stehen wie Conchitas „Phoenix“-Kleid. Vielleicht bringt er ihn mit zu Schöneberger. Fliedersaison wäre ja grad.