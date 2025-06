Mit ein bisschen zeitlichem Abstand bewertet man ja viele Dinge anders. Was früher ein nervenstrapazierender Ohrwurm war, kann sich knapp 25 Jahre später plötzlich als großartiger Mitsing-Hit entpuppen. Zum Beispiel „Daylight In Your Eyes“ von den No Angels. Die deutsche Pop-Band, die 2000 die Casting-Show „Popstars“ gewonnen hat, gastierte am Wochenende am Wiener Donauinselfest – mit allem, was es für Nullerjahre-Nostalgie braucht: eingängige Songs, glitzernde Outfits, synchrone Tanzeinlagen.

Das Quartett hatte sichtlich Spaß beim Auftritt und auch als Zuseherin gab es keinen Grund zu klagen – noch dazu bei gratis Getränken, bequemen Sitzgelegenheiten und freier Sicht auf die Bühne. Das nächste Mal darf es dann aber nicht nur die TV-Übertragung, sondern wieder das Live-Erlebnis sein. Das hat am Schirm doch nach dezent mehr Spaß ausgesehen als die Wohnzimmer-Variante.