Erst wenn im ORF wieder die „Liebesg'schichten und Heiratssachen“ losgehen, ist offizieller Sommerbeginn im Fernsehen.

Am Fußball lässt sich der Jahreslauf dieses Jahr kaum ablesen, er weigert sich, eine Sommerpause einzulegen. Erst gestern ging die FIFA-Klub-WM in den USA zu Ende, die Frauenfußball-EM in der Schweiz bleibt uns noch bis 27. Juli erhalten. Ab dem Viertelfinale steigt auch ORF1 ein, bisher mussten Interessierte auf ORF Sport+ ausweichen. Oder auf die deutschen Großsender ARD und ZDF, die das Turnier bei den Eidgenossen aufgrund der Beteiligung des deutschen Teams wirklich ernst nehmen. Neidgenossen, also Vertreter eines österreichischen Nationalsports, konnten sich dort zuletzt am 1:4-Debakel der Deutschen gegen Schweden delektieren.

Und wer es mit der Sprache ernst nimmt, konnte sich darüber ärgern, dass dort zum Teil von „Spielern“ – und nicht von Spielerinnen – die Rede war.