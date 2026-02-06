Nachmittagswelt

Bei Hotelaufenthalten und Elternbesuchen kann man sich auf eines freuen: Es gibt eine Fernbedienung. Und wenn man sonst nur Mediatheken und Streamingdienste nutzt, kann man beim Anblick dieses wundersamen Utensils schon ein bisserl nostalgisch werden. Einfach sinnlos herumzappen, so wie früher, das kann schon was.

Da verliert man sich schon mal im Nachmittagsprogramm, wo die Welt noch in Ordnung ist. Guido Maria Kretschmer kommentiert dort seit eh und je wertschätzend wie freudestrahlend „Shopping Queen“ und „Guidos Deko Queen“. Da gibt es keine Häme oder böse Kommentare – und übrigens auch keinen Klimawandel, Überkonsum oder Müllprobleme. Problemlos kann man Hunderte Euro für billig produzierte Wohnaccessoires ausgeben und die alten einfach rauswerfen. Herrlich, wie einfach die Welt sein kann. Bis man wieder in die Realität zappt.