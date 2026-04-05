Nach der Fleischweihe

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird bei uns in Kärnten der Höhepunkt des Osterfests schon vorbei sein: Bereits am Samstag bei der Speisensegnung, vulgo „Fleischweihe“, fällt dort ja der Startschuss zur Osterjause mit Reindling, Rinderzunge, Kren und dem traditionellen Eierpecken.

Sollte Ihnen davon irgendetwas fremd vorkommen: Auf 3 Sat gibt es am Ostermontag (13.05 Uhr) eine sehenswerte Doku über die außergewöhnlich vielfältigen Kärntner Osterbräuche, die mit Untertiteln so aufbereitet ist, dass auch die bundesdeutschen Nachbarn eine Idee davon bekommen. Zwar ist es für indigene Kärntner etwas seltsam, die eigenen Traditionen mit pathetischer Musik wie in einer Universum-Doku präsentiert zu bekommen, aber man kann auch etwas lernen. Etwa, dass man Osterratschen mit „hölzerne Lärminstrumente“ übersetzt und dass Palmkatzalan die „Blüten der Salweide“ sind. Frohe Ostern!