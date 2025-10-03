Nachrichten in Fernsehen und Zeitungen haben traditionell eine beruhigende Funktion: Auf der Welt passiert viel, nicht alles ist erfreulich, aber wir haben ein Auge darauf, Sie können beruhigt schlafen gehen. In letzter Zeit ist dieser Effekt schwierig zu erzielen, zu viele schlechte Nachrichten gibt es: Trump, Putin, Gaza, Wirtschaftskrise. Umso dankbarer ist man, wenn es in den Nachrichten auch etwas zu lachen gibt. Etwa, wenn Armin Wolf in der „ZIB2“ in Anspielung auf einen absurden Trend Pudding mit der Gabel verspeist.

Und umso mehr freut man sich, wenn ein harmloser Versprecher Amüsement bringt. Margit Laufer sagte ebenfalls in der „ZIB2“: „Dieser (Tanker; Anm.) gehört mußmatlich zur russischen Schattenflotte.“ Mußmatlich ist ein schönes Wort, mutmaßlich viel schöner als mutmaßlich. Noch schöner wäre nur noch maßmutlich. In diesem Sinne hoffen wir auf schöne Versprecher und gute Nachrichten.