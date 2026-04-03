Es gibt Castingshows, die wird man einfach nicht los. Am Samstag startet zum Beispiel eine neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. Nach wie vor finden sich also genug Menschen, die sich lieber von Dieter Bohlen demütigen lassen als nicht ins Fernsehen zu kommen.

Dabei ist es nach 21 Staffeln wirklich kein Geheimnis mehr, wie das Ganze abläuft. Wer nicht so singt oder nicht so aussieht, wie sich Bohlen das vorstellt, der wird abgekanzelt und niedergemacht. Außer man hat ein schweres persönliches Schicksal mitgebracht, dann wartet er damit bis zum zweiten Auftritt.

RTL bewirbt die Show heuer übrigens mit dem Slogan „Megakacke oder Megageil – Hauptsache Mega“. Kann man geschäftstüchtig finden, wie man hier Menschenfeindlichkeit zelebriert. Oder man findet es unappetitlich. Mega-unappetitlich.