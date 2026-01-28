Neues Puls4-Magazin: Luft nach oben bei Medienkompetenz

Eine Prise Alpenbuddhismus konnte man bei „Promis, Partys, Pistentratsch“ erleben. In der Kitz-Society-Bilanz des ORF sagte „Stanglwirt“ Balthasar Hauser über die legendäre Weißwurstparty in seinem Haus: „Wir freuen uns über jeden, der nicht kommt.“

Für Politikerinterviews gilt diese Weisheit nicht, sonst hätte die „ZiB 2“ in den letzten Jahren nicht 50 Mal Herbert Kickl (erfolglos) angefragt. Bei Puls4 freute man sich hingegen, in der ersten Ausgabe des Medienkompetenzmagazins „Breaking Media“ Medienminister Andreas Babler zu Gast zu haben. Nur sind dessen (am Vortag aufgezeichneten) Aussagen zu einem Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige aber rasch gealtert, weil Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll davor im Ö1-Morgenjournal ein konkreteres Datum fürs Inkrafttreten genannt hatte als er.

Ob abgesprochen oder nicht: In puncto Medienkompetenz ist in der Regierung Luft nach oben. Wie die thematisch zeitgemäß und spannend aufgestellte Sendung zeigte, auch beim Kampf gegen die Medienkrise.