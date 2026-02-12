Medaillenrechnung

Bei Olympia kommen dieser Tage allerhand spannende Accessoires zum Einsatz. Zum Beispiel Metallstangen, die auf Skipisten platziert werden, damit darauf waghalsige Kunststücke vollführt werden. Weil: Mit schwindelerregendem Tempo einen Berg runterzujagen, ist manchen nicht aufregend genug. Warum also das Ganze nicht einfach rückwärts probieren oder in der Luft ein paar Purzelbäume schlagen?

Slopestyle nennt sich diese Disziplin, eine Art Ski-Hindernis-Parcours. Der Österreicher Matej Svancer ist darin nach einem 8. Platz bei Olympia 2022 nun 7. geworden. Und hat im ORF vorgerechnet: „Jetzt muss ich noch sechs weitere Olympische Spiele fahren, dann schaff ich’s vielleicht rauf.“

Da kommt Freude vor dem Fernseher auf. Denn wenn man dieses mathematische Modell selbst anwendet, gibt es keinen Zweifel mehr: Nur noch 6.000 Mal Olympia bis zur eigenen Medaille.