Marilyns Mut

Am Samstag zeigte ORF III, anlässlich des 100. Geburtstags von Marilyn Monroe am 1. Juni, die Doku: „Vom Star zur Ikone“. Er begleitete die Hollywoodlegende zu ihrem Besuch bei US-Soldaten in Korea 1954. Sie unterbrach dafür ihre Flitterwochen mit Joe DiMaggio, was für den eifersüchtigen Ehemann ein harter Schlag gewesen sein muss. Die Doku zeigte, wie der Jubel der Massen von Männern in der 28-jährigen Schauspielerin das Bewusstsein über ihren (Markt-)Wert reifen ließ. Ihr den Mut verlieh, sich aus den Filmstudioknebelverträgen zu befreien, sich von ihrem gewalttätigen Mann rasch scheiden zu lassen. Kurz wurde ein Artikel erwähnt, in dem Monroe von „Wölfen“, die sie in ihrer Laufbahn bedrängt und missbraucht haben, erzählt. Ein frühes MeToo-Zeugnis. Mehr als 60 Jahre nach frühen ihrem Tod nähert man sich der gar nicht so dummen Blondine tatsächlich an. Sie war ihrer Zeit weit voraus.