Literatur und Leidenschaft

Nein, heute ist keine Ausgabe von „Druckfrisch“, erst nächsten Sonntag wieder. Dabei hätte die ARD-Literatursendung diese Woche glatt mit ein bisschen mehr Publikum rechnen können. Immerhin ist ein Streit um Moderator Denis Scheck entbrannt, dem zwei Autorinnen vorwerfen, er hätte ihre Bücher sexistisch behandelt. Autorin Elke Heidenreich hat sich nun sogar zum zweiten Mal geäußert. Sie bemängelt, dass Scheck „nicht mal Hochdeutsch sprechen kann“, er sei „aufgebläht, eitel und durch nichts qualifiziert“. Erneut fordert sie – übrigens einst Konkurrentin Schecks mit einer eigenen Literatursendung –, dass die ARD den Literaturkritiker rauswirft: „Der kleine Denis möchte endlich aus dem Kritikerparadies abgeholt werden.“ Man wird ja ganz nostalgisch und erinnert sich an die Leidenschaft, mit der Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler im „Literarischen Quartett“ stritten. Wobei, da ging es noch wirklich um Bücher.