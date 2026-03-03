Temel schaut fern

Laugenstangerl und Schokolade

Fiskalratspräsident Christoph Badelt ist derzeit wohl der volksnaheste Wirtschaftserklärer im Land.
Peter Temel

Peter Temel

03.03.2026, 09:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein älterer Mann mit Brille gestikuliert während einer Rede am Mikrofon.

Christoph Badelt ist derzeit wohl der meistgehörte Wirtschaftsweise im Land. Aber deren Warnungen würden „öfter nicht ernstgenommen“, sagte er mit einem Schmunzeln in der ORF-„Pressestunde“. Im Supermarkt kontrolliere er die Teuerung anhand seines persönlichen Warenkorbs: z. B. Laugenstangerl und eine quadratisch-praktische Schokolade. Aber das wisse „eh schon ganz Österreich“. 

An dieser Stelle danken wir für die Einschätzung der großen Reichweite von Zeitungsinterviews.

Der Fiskalratschef machte am Ende der "Pressestunde" auch darauf aufmerksam, dass gar nicht über den Klimaschutz gesprochen wurde. Dieses Phänomen ist derzeit allgemein zu beobachten. 

Was man noch erfuhr: Er wolle mit seinen 75 Jahren weder Papst noch US-Präsident werden – den Bundespräsidenten schloss er hingegen nicht explizit aus. 

Warum er froh sei, kein Politiker geworden zu sein? Badelt: „Ich habe bemerkt, wie wenig Sie ihre Meinung sagen dürfen, wenn Sie Minister sind.“

Fiskalratspräsident Badelt: "Leute, strengt’s euch noch mehr an"
kurier.at, tem  | 

Kommentare