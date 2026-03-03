Laugenstangerl und Schokolade

Christoph Badelt ist derzeit wohl der meistgehörte Wirtschaftsweise im Land. Aber deren Warnungen würden „öfter nicht ernstgenommen“, sagte er mit einem Schmunzeln in der ORF-„Pressestunde“. Im Supermarkt kontrolliere er die Teuerung anhand seines persönlichen Warenkorbs: z. B. Laugenstangerl und eine quadratisch-praktische Schokolade. Aber das wisse „eh schon ganz Österreich“.

An dieser Stelle danken wir für die Einschätzung der großen Reichweite von Zeitungsinterviews.

Der Fiskalratschef machte am Ende der "Pressestunde" auch darauf aufmerksam, dass gar nicht über den Klimaschutz gesprochen wurde. Dieses Phänomen ist derzeit allgemein zu beobachten.

Was man noch erfuhr: Er wolle mit seinen 75 Jahren weder Papst noch US-Präsident werden – den Bundespräsidenten schloss er hingegen nicht explizit aus.

Warum er froh sei, kein Politiker geworden zu sein? Badelt: „Ich habe bemerkt, wie wenig Sie ihre Meinung sagen dürfen, wenn Sie Minister sind.“