Langsames Fernsehen

Manchmal lohnt sich ein Blick ins TV-Programm anderer Länder. Bei den Briten gibt es da gerade einen schönen Neuzugang: „Game of Wool“ bei Channel 4. Das Prinzip der Show ist mit „Das große Backen“ vergleichbar: Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich verschiedenen „Challenges“ und wer am Schluss übrig bleibt, gewinnt. Nur dass hier nicht Kochlöffel und Tortenheber geschwungen werden, sondern Strick- und Häkelnadeln. Mit dabei sind auch mehrere Männer, die zeigen wollen, dass Handarbeit „nicht nur was für Frauen ist“.