Diese Woche wurde bei ProSieben großes Jubiläum begangen – denn das nicht totzukriegende „Germany’s Next Topmodel“ ist in die 20. Staffel gestartet. Heidi Klum servierte aus diesem Anlass eine hübsche Schokotorte mit der Aufschrift „20 Jahre“. Und während man noch nachrechnete, wie genau sich das ausgeht, wenn die erste Sendung doch 2006 lief, steckte man schon mitten in der Klum-Familien-Show.

Zwar stammt der Titelsong heuer weder von den Kaulitz-Brüdern noch von Heidi Klum selbst, dafür war Tochter Leni erste Gastjurorin. Im Modelbusiness, erklärte diese, sei der Charakter das Wichtigste. Gesellig, kooperativ und freundlich solle man sein, dann werde man gebucht. Man habe nur ein Leben – und das müsse man nützen.

In Sachen Selbstoptimierungstipps wird die Familientradition gebührend fortgeführt.