Kiss-Cam in der Wachau

Musikalisch mag man von der „Starnacht“ halten, was man will – aber der Unterhaltungswert der Show ist recht ordentlich. Das liegt vor allem an Barbara Schöneberger und Hans Sigl, die um einiges lockerer und natürlicher rüberkommen als ein Florian Silbereisen. Die „Kiss-Cam“ wirkte zwar cheesy, aber in Rossatzbach in der Wachau läuft man nicht Gefahr, einen Tech-Millionär mit Gspusi zu erwischen.

Die eingestreuten Talks waren wesentlich weniger peinlich als einst jene von Gottschalk. Nach der Frage an Chris Steger, ob dieser Single sei, sagte ein Grinser mehr als irgendeine Antwort. Josh spielte nicht seinen Hüttenhit „Cordula Grün“, sondern regte mit „Ich gehör repariert“ zum Nachdenken an. Alte Hadern servierte hingegen Andreas Gabalier. Als er anstatt einer Zugabe die Fans auf ein Konzert im Oktober vertrösten wollte, rügte ihn Schöneberger: „Da sind doch längst alle Karten verkauft, mach uns nicht heiß!“