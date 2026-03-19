Keine Energetikerkrise

Die Welt befindet sich in einer Energiekrise, das Wirtschaftswachstum schwächelt, die Inflation zieht wieder an.

Eine Energetiker-Krise gibt es offenbar nicht: In der Branche, die substanzlose Behauptungen an Menschen verkauft, die sich teils in ausweglosen Situationen befinden, ist der alte alchemistische Wunsch in Erfüllung gegangen, dass man aus Mist Gold herstellen kann.

Die Dok1-Ausgabe vom Mittwoch, für die Nora Zoglauer Gurus und deren Kundschaft aufsuchte, war nicht die erste Erkundung ihrer Art. Doch offenbar braucht es ständig Journalistinnen und Journalisten, die erklären, nach welchen Mustern das Geschäft mit der Unsicherheit funktioniert – und gerade in Krisenzeiten floriert. Politik und Wirtschaft drücken sich um strenge Regeln. Dass der in der Doku bloßgestellte Mann, der Heilung bei Krebs verspricht, noch eine Gewerbeberechtigung hat, ist absurd.