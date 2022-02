Zu einer schönen Szene kam es im Olympiastudio des ORF. Moderator Bernhard Stöhr war gerade dabei, das Publikum zu verabschieden:

„... und zum Abschluss sage ich Ihnen noch, wie’s heute weitergeht. Aufgrund der großen Erfolge in ...“.

In diesem Moment beginnt ein Telefon zu läuten. Stöhr greift zuerst reflexartig an seine Hosentaschen und sieht dann sein Handy auf dem Tisch liegen. „Jetzt läutet das Handy, Pardon, da müssen wir leider abdrehen. Hahaha! Kann passieren. So, also, die ... ahm ... ahm ... wo simma stehen geblieben? Ganz genau, bei der PR auf morgen ... um ... ah ... ja.“

Beruhigend zu wissen, dass auch im ORF nicht immer alles ohne kleine Pannen abgeht. Wer war wohl dran? Stöhrs Freundin, seine Mutter, sein Steuerberater, jemand, der ihm einreden wollte, er habe in Afrika zehn Millionen Euro geerbt? Wir werden es leider nie erfahren.