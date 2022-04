Im Paralleluniversum

Aus der an sich immer sehr munteren Serie „SOKO Donau“ war jetzt die Folge „Der Quantensprung“ zu sehen: Die Ermittlerin Penny Lanz wird infolge einer Explosion in einem Forschungsinstitut in ein Paralleluniversum gezogen, wo Österreich noch immer eine Monarchie ist, Smartphones noch nicht erfunden sind und sie auf sich selbst trifft – nur ist sie dort eine abgetakelte Barsängerin. Und unwillkürlich fragte man sich: Hatte der Drehbuchautor etwas Schlechtes gegessen?

Aber vielleicht macht das Beispiel ja Schule. Vielleicht wird ja Kommissar Rex einmal von einer mit Plutonium verseuchten Wurstsemmel ins Römische Reich versetzt und verhindert dort den Mord an Cäsar? Vielleicht kommt bald einmal „SOKO Entenhausen“? Vielleicht wird Winnetou demnächst „Tatort“-Ermittler? Wann bekommt die „ZIB“ endlich einen Korrespondenten auf dem Mars? Bleiben Sie dran.