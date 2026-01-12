Was hat sich Ihr Fernschauer nicht zwischen Weihnachten und den Hl. Drei Königen alles vorgenommen: Endlich Übersicht ins Streaminggewirr (siehe hier) bringen, Serien zu Ende schauen oder Pflicht-Serien beginnen, mit Staffel eins von „White Lotus“ etwa. Spoiler: Er hat es nicht geschafft und nämliche Staffel ist auf Sky verschwunden (siehe hier).

Zu verlockend war, was z. B. ORFIII am Christtag zum Bingewatching servierte: Von 8:40 bis 20:15 Uhr alle 26 Folgen „Waldheimat“. Jene Serie, die Peter Roseggers Geschichten aus der „alten Zeit“ idyllisch und entlarvend zugleich verewigte.

Wenn der Waldbauernbub übers „Loch im Semmering“ staunt, lässt einen das 43 Jahre später schmunzeln. Die Serie wurde in den 1980er Jahren in der erweiterten Heimat des Fernschauers gedreht. Ganz ohne Cliffhanger wird jede Folge schön zu Ende erzählt. Entschleunigung und Fernsehglück pur.

Aber Ihr Fernschaubub kam nur bis Folge 5 und auf ORF ON gibt es keine digitale „Waldheimat“.

Aber die Hoffnung lebt: Es kommt wieder ein Weihnachten.