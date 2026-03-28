Huber schaut fern

Handyverbot

Die dritte Staffel des Realityformats "The Race" führt die Widersprüche des Technikverzichts vor Augen.
Michael Huber

Michael Huber

28.03.2026, 22:17

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"The Race" ab Sonntag auf Joyn

Nun wird es also eine Altersgrenze für den Social-Media-Gebrauch geben. Bis Details klar sind, schauen wir daheim mit dem Nachwuchs gemeinsam „The Race“: Das ist die Realityshow (auf Youtube bzw. Joyn), bei der junge Menschen, die ihre Bekanntheit vor allem Social-Media-Videos verdanken, um die Wette reisen.

Die Widersprüchlichkeiten des Technikverzichts werden in der Show sehr schön sichtbar: Ohne Handy und ohne Geld, aber mit Selfie-Stick und angeschnallter Kamera müssen die Kandidatinnen und Kandidaten möglichst rasch an einen fernen Ort gelangen. Die aktuelle dritte Staffel führt sie durch Südostasien – und es mangelt den Abenteurern nicht an Wasser oder Nahrung, sondern an Google Maps, Buchungsplattformen für Busse und Unterkünfte sowie an Übersetzungstools zur Verständigung mit der Bevölkerung. Wie haben sich Menschen eigentlich früher fortbewegt?

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