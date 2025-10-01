Gruselprogramm

Hinter den Fensterscheiben wird es immer grauer und grimmiger, die letzten lauen Sommerabende sind schon fast vergessen. Und wer sich jetzt sehnsüchtig nach etwas Aufmunterung vor den Bildschirm setzt, sieht dort, richtig, noch mehr Düsternis. Denn irgendwann haben die Streamingdienste beschlossen, dass bereits Anfang Oktober Zeit fürs Halloween-Programm ist. Auf Netflix wimmelt es deswegen nur so vor Psychothrillern („Ángela“) und Serienmördern („Monster: Die Geschichte von Ed Gein“) – ja, sogar Tierdokus werden im Gruselstil inszeniert: In „Nightmares of Nature“ gibt’s keine romantischen Landschaftsaufnahmen á la „Universum“, da ist das Leben im Wald für Mäuse und Schlangen ein richtiger Horrorschocker.

Wirklich Gänsehaut verursacht aber, was danach kommt: In ein paar Wochen wird das Halloween-Angebot schon von den ersten Weihnachtsfilmen abgelöst.