Grundfreundlich: Brezina bei der Gruaberin

Monika Gruber postet schon mal über deutsche Grünwähler als „die dümmsten Kälber“ oder fragt sich bei Kondensstreifen über München, ob das noch normal sei.

Auf ServusTV interviewt „die Gruaberin“ aber überwiegend unverdächtige Gäste. Nun war Thomas Brezina da.

Als es um dessen lebensbejahende Insta-Posts geht, merkt Gruber an, dass soziale Medien nicht nur schlimm sein müssen (wie wahr!). Die grundfreundliche Art des Bestsellerautors erfüllt überhaupt die ganze Sendung.

Als Gruber meint, dass man Kinder nicht mit der „Klimakatastrophe“ behelligen solle, antwortet er zustimmend aber sachlich. Es gehe nicht nur um „heile Kindheit“.

Und er erzählt, dass ihm ein Flop prophezeit worden sei, als er Lilo zur Chefin der „Knickerbockerbande“ machte. Buben würden das nicht akzeptieren, hieß es. Heute würden ihm viele Frauen sagen: „Das war das, was mir Mut gemacht hat, zu mir zu stehen und an meine Kraft zu glauben.“

1a-Content für den Weltfrauentag bei der "Gruaberin"!