In der Empörungswirtschaft, die seit Corona – gegenläufig zur Realwirtschaft – mit Hochkonjunktur läuft, hat sich die bayerische Kabarettistin Monika Gruber (53) ihre Nische geschaffen. Mit Ausritten gegen Maßnahmen und beständigem Bashing der deutschen Ampelregierung. Auf der Bühne machte Gruber im März 2024 Schluss. „Das Finale“ vor 15.000 Leuten in der Münchner Olympiahalle wurde auf ServusTV gefeiert. Ebendort startete sie nun die Interviewsendung „Die Gruaberin“ (freitags, 22.15), bevor sie im März 2026 sogar nach nur zwei Jahren Pause ihr Bühnencomeback geben will.

Ihr und ihrem Team habe das Touren "unfassbar gefehlt" sagt sie, Teammitglieder hätten zum Jahreswechsel, den sie sonst immer mit Bühnenshows verbracht hatten, gemeint: "'Mach' halt einen Abschied vom Abschied. Silvester in Graz, oder in Wien, da haben wir doch immer eine super Zeit gehabt!" Also sei man, wie Gruber im Interview erzählt, übereingekommen: "Jetzt spielen wir wieder. Und ich freu mich voll."

Außerdem erklärt Gruber, warum sie sich so oft mit politischen Ansagen zu Wort meldet und was sie von einem Verbot der AfD hält.