Großes Theater

Montag Abend war die Zeit der großen Schauspieler im ORF. Da ist zunächst natürlich Philipp Hochmair zu nennen, den viele vor allem als hauptberuflichen Jedermann in Salzburg betrachten, der aber einfach hinreißend spielt, egal, ob auf der Bühne oder im Fernsehen. Die jüngste Folge der Krimireihe „Blind ermittelt“ hieß „Geister der Vergangenheit“, und der blinde Ermittler namens Blind musste feststellen, dass man zwar im Recht sein, aber gleichzeitig nicht im Recht wohnhaft sein kann. Hochmair spielte das wunderbar, mit vielen leisen Tönen. Ein Ereignis.

In der „ZIB“ wurde von der Abschiedsfeier des Burgtheaters für Claus Peymann berichtet, und der war natürlich der beste Claus-Peymann-Darsteller der Welt. Nicht nur in dieser Rolle wird er fehlen.

Und auch von Elch Emil war die Rede, dem Schauspielstar dieses Sommers. Er hat vielleicht eine große Karriere vor sich: Dancing Star? ESC-Starter? Wettermoderator?