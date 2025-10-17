Gnadenlos sensibel

Wo im Fernsehen kann man schon erleben, wie Menschen innerhalb kurzer Zeit über Physik, Mathematik, Computer, Musik, Schauspiel, Mode, Kunst, Katzen, Politik, Märchen und Horrorfilme reden, und das Ganze ist auch noch interessant und unterhaltsam? Richtig, das gibt es bei „Stöckl“, der gnadenlos sensiblen Talksendung von Barbara Stöckl.

Und nur Barbara Stöckl darf ihre Gäste fragen „Glaubst du an Schicksal?“, und es ist nicht peinlich. Die Schauspielerin Gerti Drassl gab die einzig mögliche Antwort – „wie meinst du das jetzt?“ – und sagte dann etwas sehr Kluges. Nämlich: „Wir haben die Möglichkeit, zu reagieren. Das ist viel wichtiger.“

Der Musiker und Schauspieler Otto Jaus sagte auch etwas Schönes: „Zweifel sind ständig vorhanden und sehr wichtig. Man sollte sich von den Zweifeln nicht regieren lassen. Aber ohne Zweifel hinterfrage ich mich nicht.“