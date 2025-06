Die Folgen des Kurz-Freispruchs für künftige U-Ausschüsse waren Thema bei „Das Gespräch“. Dabei ging es nicht lang um Kurz, länger sprach man über den Fall Pilnacek, den die FPÖ auch in ihrem „ÖVP-Machtmissbrauch“-U-Ausschuss behandeln will. ÖVP-U-Ausschuss-Routinier Andreas Hanger sprach von einer „Unkultur“ der gegenseitigen Anzeigen, von der er – „selbstkritisch“(!) – die ÖVP nicht ausnahm. Dennoch flogen die Hackeln wieder tief. FPÖ-U-Ausschuss-Routinier Christian Hafenecker sprach mehrmals vom „tiefen Staat“, Falter-Chefredakteur Florian Klenk verbat sich schmunzelnd eine „tiefe Diskussion“. „Von dieser Art der Diskussionsführung hat niemand was“, sagte die Grüne U-Ausschuss-Routinierin Nina Tomaselli. Hafenecker schelmisch: „Also die Diskussionsführung ist gut, da muss ich Frau Schnabl in Schutz nehmen.“ – Wenn die FPÖ einmal den ORF lobt, ist vielleicht noch Hoffnung auf gute Gesprächskultur im Land.

(kurier.at, tem) | 02.06.2025, 23:27