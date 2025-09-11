Geschäftsschluss

ATV hatte sich Mühe gegeben, sein dieses Jahr vielkritisiertes Trash-TV-Format „Das Geschäft mit der Liebe“ zu überarbeiten – mit neuen Off-Texten und mehr Einordnung der teils wilden Aussagen über Frauen. Bevor die elfte Staffel Ende Juli verzögert und erneuert on air ging, meinte ProSiebenSat.1Puls4-Unterhaltungschef Oliver Svec, dass man eine Einstellung unbedingt verhindern wollte. „Es ist nicht so leicht, Formate zu produzieren, die so breit konsumiert werden“, sagte Svec.

Nun, nachdem alle Folgen abgespielt waren, gab man plötzlich das Aus bekannt. Vorerst – doch ein Comeback scheint schwer vorstellbar. An den Quoten sei es nicht gelegen, mit im Schnitt 96.000 Sehern lag man zwar unter dem Schnitt der vorigen Staffel (153.000), aber in der sommerlichen Urlaubszeit gelten andere Maßstäbe als zur üblichen Saison für die Reality-TV-Sendung im Frühling.

Vielleicht ist den Programmmachern beim intensiven Überarbeitungsprozess auch erst richtig bewusst geworden, welche Inhalte sie da eigentlich vermitteln.