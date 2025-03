Gibt es etwas Spektakuläreres im Fernsehen als Skifliegen? Gibt es nicht.

Skiflug-Übertragungen sind ja die Dokumentation des Versuchs, die lästige Schwerkraft im Duell zu besiegen – und das um die Wette. Sonntag Vormittag gelang es dem slowenischen Skispringer Domen Prevz, der Schwerkraft in den Hintern zu treten, zumindest für einige wunderbar elegante Sekunden lang: 254,5 Meter sind neuer Skiflug-Weltrekord, und man war beim Zuschauen wehrlos gegen die verführerische Kraft dieses Sports.

Gegen die Schwerkraft ging es auch bei der Freestyle-WM, wo Snowboarder und Skifahrer durch die Luft segelten. Das Schöne am Freestyle ist ja die Sprache: „Mit der Skispitze toucht er die Lip“, „zum Schluss gibt es noch ein never been done before“ oder „back full tuck full“ kann man im Alltag vielleicht weniger oft gebrauchen, aber es klingt doch sehr poetisch.