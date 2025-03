In wenigen Wochen kehrt eine der gruseligsten Streaming-Produktionen zurück auf die Schirme: „Black Mirror“. Die Science-Fiction-Serie von Netflix zeichnet Zukunftsszenarien, die vor allem deshalb so erschreckend sind, weil sie in Ansätzen meist mehr Realität sind, als uns lieb sein sollte.

Ähnlich düster wirkt derzeit auch ein Blick in die Arte-Mediathek. Dort läuft seit Kurzem die Doku „Gefühlskiller Social Media“, die zeigt, wie Trolle und Fake-News-Autoren im Internet ihr Unwesen treiben und mit den Emotionen ihrer Mitmenschen spielen. Gezeigt wird auch, wie Gesichter gescannt werden, um die Emotionen von Kunden per Computer erkennen und entsprechend lenken zu können. „Wenn unsere Gefühle nur Zahlen sind, dann kann uns die richtige Formel alles fühlen lassen“, heißt es da.

Vielleicht ist „Black Mirror“ doch beruhigender.