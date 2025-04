Wenn man den Fernseher aufdreht und Bild und Stimmung färben sich grau, dann weiß man: Man befindet sich in einem „Tatort“. Da haben auch die Ermittler Gastritis oder Mundgeruch oder zumindest schlechte Laune. So war es auch diesmal, beim österreichischen Fall „Messer“. Vielleicht drückte es Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bereits aufs Gemüt, dass sie nur noch vier Mal ermitteln werden, bevor es in den Ruhestand geht.

Gemeuchelt wurde diesmal in einem Spitzenrestaurant. Und wir erfuhren: Auch dort geht es heftig zu, Sex, Drogen, Alkohol, alles, was die Speisekarte an für Magen und Seele Ungesundem aufführt.

Die Geschichte war wieder einmal ein bisschen langweilig, aber gespielt wurde gut. Hervorzuheben sind Simon Schwarz als inhaftierter Leberkäs-Fan und Manuel Sefciuc als sinistrer Kerl.