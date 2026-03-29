Gar nicht witzig

Früher kannte man Ostfriesen hauptsächlich deshalb, weil es Ostfriesenwitze gab. Die waren meist den Burgenländerwitzen ähnlich. Während sich Letztere bzw. namentlich Thomas Stipsits dafür entschieden haben, ein Geschäftsmodell daraus zu machen (siehe „Eierkratz-Komplott“, Montag, 20.15 Uhr, ORF1), sind die Ostfriesen in eine andere Richtung gegangen. Da gibt es eine Krimireihe mit gar nicht witzigen Titeln wie „Ostfriesenwut“, „Ostfriesenfluch“ oder „Ostfriesenangst“.

Die haben alle einen Nebeneffekt: Man kann sich nicht um die Burg merken, welches Ostfriesenirgendwas man nun schon gesehen hat und welches nicht. Die neueste Episode, die am Samstag lief, war jetzt auch nicht gerade hilfreich. Sie hieß „Ostfriesentotenstille“. Beim nächsten Mal vielleicht einfach noch ein paar mehr Worte willkürlich aneinanderreihen, à la „Ostfriesenwutangsthöllengrabesfluchtotengräberschaufelstiel“. Das merkt man sich dann sicher.