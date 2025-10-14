Es war für viele Menschen, nicht nur in Israel, ein Tag der Freude. Für jede Geisel, die ihre Familie in die Arme schließen konnte, war es ein eigenes Weltereignis und man konnte sich vor dem Fernseher mitfreuen, an diesem Tag der stundenlangen Sondersendungen mit vielen Schauplätzen.

In der Knesset, dem israelischen Parlament, wurde die berechtigte Freude ausgiebig politisch zelebriert: als Triumph für Trump und sein Gefolge; als Triumph für Netanjahu, der wohl auch an den nächsten Wahlkampf dachte. Bei jedem einzelnen, der begrüßt wurde, sprang der überwiegende Teil auf und applaudierte stehend. Trump wurde als „Gigant“ bezeichnet, an den man sich noch in tausend Jahren erinnern werde. Zwei rebellische Abgeordnete sahen das anders und wurden nach ihren Zwischenrufen abgeführt.

Die Szene erinnerte daran: Es gibt auch nach diesem Tag sehr viel zu tun für dauerhaften Frieden im Nahen Osten.