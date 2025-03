Fernsehmuskelkater

Am Wochenende war so viel Sport im Fernsehen, dass man schon vom Zuschauen einen Muskelkater bekam: Ski alpin, Langlauf, Skicross, Skisprung, Snowboard, Biathlon, nordische Kombination. Der Zuschauer betrieb Nordic Vordemfernseherherumlieging.

Samstag Abend übertrug der ORF zur besten Sendezeit lange die Absage zweier Skirennen. Hans Knauß, Alexandra Meissnitzer und Rainer Pariasek redeten und redeten und redeten. Und es war nicht einmal uninteressant! Vielleicht sollte der ORF öfter einfach nur Plauderei übertragen.

Am Sonntag waren dann zwei Sender ganz auf Sport eingestellt: ServusTV zeigte in der Früh Formel 1 und am Abend Fußball, parallel lief auf ORF1 Langlauf und Ski alpin. Da freute man sich als Zuschauer schon wieder auf die Arbeitswoche: Wenn man sich vom vielen Sportschauen wieder erholen kann.