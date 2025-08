Die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Alleine schon eine Fernsehshow, die über drei Stunden dauert, ist ... ungewöhnlich. Wer will heutzutage so lange dieselbe Sendung sehen? Und das Prinzip der versteckten Kamera – prominente und nicht prominente Menschen werden genarrt und dabei gefilmt – wirkt heute doch ein wenig überholt.

Obwohl manches durchaus originell ist. Am Samstag etwa sah man Menschen, die in ein Taxi steigen – und am Steuer sitzt kein Taxifahrer, sondern ein Fahrschüler, und der Fahrlehrer sitzt daneben. Wobei man sich schon fragt: Und da schöpft niemand Verdacht?

Am lustigsten war der Beitrag, als Moderatorin Barbara Schöneberger dachte, sie muss Thomas Gottschalk aufs Glatteis führen – und in Wahrheit führte Thomas Gottschalk sie aufs Glatteis. Fazit: Nette TV-Unterhaltung.