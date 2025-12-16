Essiggurkerl

Wer dieser Tage auf einen Bildschirm schaut, kommt zum Schluss, dass die Menschheit im Dezember genau zwei Interessen hat: Weihnachtsfilme und Jahresrückblicke.

Wenn Markus Lanz (Mittwoch, 20.15 Uhr, ZDF) die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen will, sei ihm das unbenommen.

Und wer in sozialen Medien wieder die Ergebnisse aus Spotify Wrapped posten will, der musikalischen Rückschau, die vermutlich zu einem großen Teil jene Künstlerinnen und Künstler auszeichnet, die regelmäßig zum Einschlafen gehört werden – auch okay.

Aber mittlerweile wertet sogar die Einkaufslisten-App aus, wer im Vorjahr am häufigsten Olivenöl gekauft hat und wer bei den Essiggurkerln führt. Welchen Mehrwert diese Information bieten soll, ist noch unklar. Vielleicht kommt die Erkenntnis ja beim nächsten Weihnachtsfilm.