Eskalation im Paradies

In der grauen Jahreszeit meldet sich schon mal die Sehnsucht nach sonnigeren Aufenthaltsorten. Wehmütig klickt man sich dann durch die Auswahl an Reisedokus bei Amazon, um staunend mit Georg Riha über die Weinberge der Wachau zu fliegen. Oder man begibt sich in der ARD-Mediathek auf große Fahrt nach Argentinien, schaut gemütlich beim Tangotanzen und Matetrinken zu, bis plötzlich – pfui, kalt! – die Antarktis angesteuert wird.

Die spannendste Reise, die man derzeit im heimischen Wohnzimmer sitzend machen kann, führt aber nach Thailand. Dort spielt die dritte Staffel der großartigen Satire-Serie „The White Lotus“. Genüsslich wird dabei den Reichen auf den Zahn gefühlt, die sich im Urlaub blöderweise mit sich selbst beschäftigen müssen. Die Eskalation ist vorprogrammiert, und das vor einer Traumkulisse. Einmal All Inclusive, bitte!